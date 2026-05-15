Матчи Скрыть

Экс-футболист сборной России отказался ехать на чемпионат мира из-за цен

Бывший форвард национальной сборной России Павел Погребняк признался, что не собирается ехать на чемпионат мира 2026 года из-за слишком дорогих билетов.
Фото: ФИФА
При этом экс-нападающий отметил, что интерес к турниру у него по-прежнему остаётся высоким.

- Чемпионат мира априори интересен. Даже с увеличением количества команд у меня не пропал интерес к турниру. Тем более вернулся Дик Адвокат. Но билеты за пять тысяч долларов не намерен покупать, - цитирует Погребняка Sport24.

Турнир, напомним, стартует 11 июня и пройдёт в США, Канаде и Мексике. Финальная встреча турнира состоится 19 июля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится