- Для меня игра Маркиньоса не открытие, но он должен больше забивать. Да, были моменты, где ему не везло, но были и моменты, когда он принимал неверные решения. В "Ференцвароше" у Маркиньоса были успешные матчи в еврокубках, но, пожалуй, он прибавил в России, потому что местный чемпионат сильнее венгерского, - передаёт слова Станковича Sports.ru.
25-летний бразильский левый вингер "Спартака" Маркиньос перешёл к красно-белым в августе 2024 года из венгерского "Ференцвароша", который ранее тренировал нынешний главный тренер москвичей серб Деян Станкович. В прошедшем сезоне-2024/2025 на счету Маркиньоса 36 матчей за клуб во всех турнирах, 2 забитых мяча и 12 результативных передач.
Ранее в сезоне-2023/2024 за "Ференцварош" футболист провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.
Главный тренер "Спартака" Станкович: Маркиньос прибавил в России, местный чемпионат сильнее венгерского
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович высказался об игре бразильского полузащитника красно-белых Маркиньоса.
Фото: ФК "Краснодар"