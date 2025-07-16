Гендиректор "Пари НН": в прошлом сезоне было очень много незаслуженного шума вокруг нас

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался об информационном шуме вокруг клуба в социальных сетях.
Фото: ФК "Пари НН"
- В прошлом сезоне было очень много незаслуженного шума вокруг клуба. Мы знаем, кто за этим стоит и зачем это делают. Просьба, не поддаваться на эту информацию, которая в основном появляется в блогерстве.

По итогам минувшего сезона "Пари Нижний Новгород" оказался в зоне стыковых матчей, финишировав на 13-м месте в турнирной таблице. Несмотря на поражение в двухматчевом противостоянии от "Сочи" нижегородцы все же оказались в числе участников Российской Премьер-Лиги 2025/2026 благодаря тому, что "Химки", не сумевшие получить лицензию РФС, объявили о приостановлении деятельности клуба.

Источник: "Чемпионат"

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