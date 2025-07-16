«ФК «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли Трудовой договор с Владимиром Писарским на основании пункта 1) части 1 ст. 348.11 - спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев.
С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация - это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», - написал Смирнов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалась, что Писарский получил четырехлетнюю дисквалификацию от футбола. Один год - реальное наказание, а три года - условно. К нападающему применили санкцию по статье 18 регламента РФС по этике (об участии в тотализаторе и азартных играх).
Минувший сезон 29-летний нападающий провел в «Сочи» на правах аренды. Он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Напомним, в первом туре предстоящего сезона «Крылья Советов» сыграют с «Акроном» 19-го июля. Начало - в 15:30 (по мск).
Юрист Писарского заявил, что "Крылья Советов" расторгли контракт с нападающим
Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы форварда самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского заявил, что клуб расторг контракт с игроком.
Фото: ФК "Крылья Советов"