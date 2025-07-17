"В основном интерес из трёх стран — это Испания, Италия и Португалия. По стилистике, мне кажется, это должна быть или Испания, или Италия. Но также многое будет зависеть от того, какой там будет тренер. Алексею ближе такой футбол, когда часто встречаешься с мячом", - цитирует Кузьмичева "РИА Новости Спорт".
В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 голевых передач. Ранее клуб объявил о продлении контракта с полузащитником до конца июня 2029 года. Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается Transfermarkt в 12 миллионов евро.
В ноябре 2024 года Алексей Батраков дебютировал в составе национальной команды России и провел за сборную 5 матчей, отметившись 2 забитыми голами.
Агент Батракова рассказал об интересе к полузащитнику из Европы
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал об интересе к футболисту из Европы.
Фото: ФК "Локомотив"