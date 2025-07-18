"На изменения в прессинге — вообще разные принципы стали по сравнению с тем, что было. На уменьшение разрывов. Команда намного компактнее стала. Личка играл сам, но давал играть сопернику. У Валерия Георгиевича немножко по-другому действует команда. Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов, Осипенко, Сергеев — звёзды для российского чемпионата.
И стандартные положения — в этом компоненте "Динамо" очень сильно прибавило как в обороне, так и в атаке", - приводит слова Талалаева "Чемпионат".
По итогам прошлого сезона московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30 встречах. В мае текущего года бело-голубые объявили об уходе Марцела Лички в отставку с поста главного тренера, в июне его место занял Валерий Карпин, который продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.
В летнее трансферное окно бело-голубые оформили переход центрального защитника Максима Осипенко из "Ростова", а также подписали контракт с Иваном Сергеевым, ранее выступавшим за самарские "Крылья Советов". Также бело-голубые продлили контракт с нападающим Ярославом Гладышевым.
Сегодня, 18 июля, команда Валерия Карпина примет на своем поле калининградскую "Балтику" в 1 туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Тренер "Балтики" Талалаев рассказал, что изменилось в "Динамо" при Карпине
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, на что обращал внимание при подготовке к матчу с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"