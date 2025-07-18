"Нет, они же в Заветах взяли в ипотеку пять лет назад. И сейчас основная цель — закрыть родителям весь долг. В Москву они не поедут, будут жить там. Еще папе зубы сделали, в наше время это тоже стоит не меньше квартиры. Как у родителей будет все хорошо, можно будет и о себе подумать", - сказал Годяев в интервью "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Данила Годяев дебютировал в основной команде московского "Локомотива" - полузащитник провел во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее Годяев на правах аренды выступал за дзержинский "Арсенал".
По итогам сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Полузащитник "Локомотива" Годяев рассказал, что хочет закрыть родителям долг за квартиру
Полузащитник "Локомотива" Данила Годяев рассказал, успел ли он приобрести квартиру родителям.
Фото: ФК "Локомотив"