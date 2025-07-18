"Я уже говорил: я здесь для того, чтобы помогать команде независимо от того, на какой позиции буду играть. Моя задача — отдавать все силы, чтобы "Зенит" побеждал. Неважно, на какой позиции я выйду, буду стараться приносить команде максимум пользы", - приводит слова Сантоса "Чемпионат".
В прошлом сезоне Дуглас Сантос вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 38 встречах и записал на свой счет 4 голевые передачи. Рыночная стоимость 31-летнего бразильца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России, отстав от "Краснодара" на один балл. В мае текущего года в Санкт-Петербурге отпраздновали сто лет со дня основания "Зенита". В 1 туре РПЛ сезона-2025/2026 сине-бело-голубые примут на своем поле "Ростов".
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о своей задаче на сезон
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, какие задачи поставил перед собой на сезон.
Фото: ФК "Зенит"