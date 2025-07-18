"Я думаю, что Вендел останется в "Зените". У Вендела уйдет определенная мотивация. Он же играл за "Зенит" и думал, что его все клубы разберут", - цитирует Селюка "Спорт День за Днем".
В прошлом сезоне Вендел провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 27 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский полузащитник в летнее трансферное окно может перейти из петербургского клуба в бразильский чемпионат.
Агент Селюк: Вендел останется в "Зените"
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе Вендела из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"