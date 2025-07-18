- Синий цвет — это часть нашей истории, это не отменить. Еще не думали о том, может ли "Спартак" снова играть в синем. Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно.
Напомним, "Спартак" вышел на поле в своем дебютном матче Лиги чемпионов в 1993 году в синей форме.
Ранее клуб официально презентовал новые комплекты домашней и гостевой игровой формы на сезон 2025/2026, которые выполнены в классических красно-белых цветах. В прошлом сезоне у команды также был третий комплект экипировки, сделанный в черном цвете с красной полосой на груди.
Источник: "Чемпионат"
В "Спартаке" не исключили, что могут вернуться к синей форме
Заместитель гендиректора по коммерции и развитию "Спартака" Вячеслав Соловьев прокомментировал возможное создание для команды синей формы.
Фото: ФК "Спартак"