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В "Спартаке" не исключили, что могут вернуться к синей форме

Заместитель гендиректора по коммерции и развитию "Спартака" Вячеслав Соловьев прокомментировал возможное создание для команды синей формы.
Фото: ФК "Спартак"
- Синий цвет — это часть нашей истории, это не отменить. Еще не думали о том, может ли "Спартак" снова играть в синем. Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно.

Напомним, "Спартак" вышел на поле в своем дебютном матче Лиги чемпионов в 1993 году в синей форме.

Ранее клуб официально презентовал новые комплекты домашней и гостевой игровой формы на сезон 2025/2026, которые выполнены в классических красно-белых цветах. В прошлом сезоне у команды также был третий комплект экипировки, сделанный в черном цвете с красной полосой на груди.

Источник: "Чемпионат"

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