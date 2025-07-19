- То, что произошло со "Спартаком" в весенней части чемпионата - ошибка в подготовке команды в зимний период? На мой взгляд, да. Потому что зимний период - очень сложный этап, он очень длительный. И тот тренер, который лучше проходит эту подготовку, лучше заканчивает чемпионат. Всегда было так. Причём в России он специфичен тем, что игроки почти три месяца находятся без игровой практики. Товарищеские игры ни в какое сравнение не идут с матчами чемпионата, - приводит слова Сёмина Metaratings.ru.
Московский "Спартак" на весеннем отрезке Российской премьер-лиги сезона-2024/2025 набрал 20 очков в 12 матчах, одержав 6 побед, 2 раза сыграв вничью и потерпев 4 поражения, в том числе выдав безвыигрышную серию на отрезке с 26 по 28 тур (1 ничья, 2 поражения).
В марте 2025 года красно-белые делили лидерство по очкам с будущим чемпионом "Краснодаром" и будущим серебряным призёром петербургским "Зенитом". Сезон "Спартак" закончил на четвёртом месте с 57 очками в 30 матчах, отстав от "Краснодара" на 10, а от "Зенита" - на 9 очков.
Сёмин высказался о причине произошедшего со "Спартаком" в весенней части чемпионата
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин объяснил причины результатов московского "Спартака" в РПЛ в весенней части сезона-2024/2025.
Фото: МатчПремьер