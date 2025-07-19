- "Балтика" только вышла в РПЛ из Первой лиги, но и во вчерашнем матче с "Динамо", и в контрольной встрече с "Зенитом" она демонстрировала очень классную и организованную игру. "Балтика" показала себя как системная команда с хорошей физической готовностью. В тактическом плане калининградцы тоже выглядят достаточно образованными. Результат матча "Динамо" и "Балтики" абсолютно закономерен. Видно, что каждый игрок "Балтики" прекрасно понимает, что от него требуется на поле, - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.
18 июля на поле московского стадиона "ВТБ Арена" состоялся стартовый матч сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги между столичным "Динамо" и калининградской "Балтикой". Игра завершилась вничью со счётом 1:1, на гол нападающего гостей Брайана Хиля на 12-й минуте игры в начале второго тайма бело-голубые ответили точным ударом защитника Хуана Касереса после удачного розыгрыша углового.
Ранее "Балтика" в межсезонном товарищеском матче переиграла петербургский "Зенит" со счётом 2:1.
Валерий Газзаев прокомментировал результат матча московского "Динамо" и "Балтики"
Экс-главный тренер ЦСКА и московского "Динамо" Валерий Газзаев высказался по итогам матча 1 тура РПЛ между бело-голубыми и калининградской "Балтикой".
Фото: "Спорт-Экспресс"