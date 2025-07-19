«Честно говоря, плохо принял. Пришлось бить с правой. А там только один вариант был: попасть в ближний уровень. У команды быстрый, агрессивный прессинг. То, что мне нравится. Игра идеально мне подходит», — заявил Бакаев «Матч ТВ».
В первом туре РПЛ Зелимхан Бакаев дебютировал за «Локомотив», появившись на поле на 60-й минуте. Уже через 27 минут он забил свой первый гол за новую команду. Матч завершился победой «Локомотива» над «Сочи» со счётом 3:0.
19 июня московский «Локомотив» объявил о подписании 2-летнего контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Прошлый сезон игрок провёл в аренде в подмосковных «Химках», при этом права на него принадлежали петербургскому «Зениту». Он в 28 матчах записал на свой счёт 6 голов, 3 голевые передачи, 6 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2 млн евро.
Бакаев: игра "Локомотива" идеально мне подходит
Полузащитник московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от дебюта за новую команду
Фото: ФК "Локомотив"