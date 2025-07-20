"Ничья с "Динамо" показывает, что "Балтика" останется в РПЛ. Хватит уже болтаться между лигами. Пора "Балтике" остаться в РПЛ надолго. У неё для этого есть все ресурсы", - цитирует Джанашию Metaratings.
В 1 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" сыграла вничью на выезде с московским "Динамо" - 1:1, во втором туре чемпионата России калининградцы сыграют на выезде со "Спартаком".
По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева заняла первое место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу.
Джанашия: "Балтике" пора остаться в РПЛ надолго
Бывший нападающий "Балтики" Заза Джанашия считает, что калининградцы смогут сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"