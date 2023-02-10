25-летний футболист продолжит выступать в Южной Америке.
– Мы действительно отклонили предложение ЦСКА. Переговоры завершены, – приводит слова спортивного директора клуба Франциско Корреа Sport24.
Ранее российская пресса писала, что сделка находится под вопросом из-за чрезмерных финансовых требований чилийской стороны. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость Диаса оценивается в 1,2 миллиона евро. В 36 играх в составе "Универсидада" хавбек записал на свой счет 18 мячей и сделал восемь голевых пасов.
Перед рестартом сезона ЦСКА делит четвертую строчку в таблице РПЛ с московским "Динамо". В активе обоих клубов по 29 очков. Отставание от замыкающего тройку лидеров "Ростова" насчитывает шесть баллов.
"Универсидад" отклонил предложение ЦСКА по трансферу Диаса
Чилийский клуб "Универсидад Католика" завершил переговоры с московским ЦСКА на предмет трансфера полузащитника сборной Панамы Исмаэля Диаса.
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