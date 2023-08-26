Тихонов: "Спартак" невразумительной игрой помог "Зениту" выйти из кризиса. "Уралу" будет трудно продолжить свою серию

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
15:00
УралНе начат
П1 1.55X 4.3П2 6.4
Рубин
17:30
ДинамоНе начат
П1 3.05X 3.7П2 2.37
Спартак
19:30
АхматНе начат
П1 1.77X 4.2П2 4.5
Нижний Новгород
20:00
РостовНе начат
П1 3X 3.05П2 2.7

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
17:00
ВолгарьНе начат
П1 1.89X 3.55П2 4.2
Сокол
17:30
ЛенинградецНе начат
П1 2.19X 3.4П2 3.35
Кубань
18:30
АланияНе начат
П1 4X 3.5П2 1.94

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
14:30
ТоттенхэмНе начат
П1 3.45X 3.85П2 2.07
Брентфорд
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.6
Арсенал
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.28X 6.4П2 11
Манчестер Юнайтед
17:00
НоттингемНе начат
П1 1.41X 5.2П2 7.6
Эвертон
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.6X 3.45П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.52X 5П2 5.6
Кадис
20:00
АльмерияНе начат
П1 2.27X 3.35П2 3.45
Гранада
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.9X 3П2 2.85
Севилья
22:30
ЖиронаНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
19:30
ЭмполиНе начат
П1 1.95X 3.7П2 4.1
Фрозиноне
19:30
АталантаНе начат
П1 4.9X 4.1П2 1.71
Милан
21:45
ТориноНе начат
П1 1.8X 3.75П2 5
Верона
21:45
РомаНе начат
П1 5X 3.5П2 1.83

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.95X 3.85П2 2.33
Дармштадт
16:30
УнионНе начат
П1 4X 3.45П2 2.04
Бохум
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 6.2X 5.2П2 1.48
Кёльн
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.26X 3.6П2 3.25
Фрайбург
16:30
ВердерНе начат
П1 1.79X 4.1П2 4.4
Боруссия Д
19:30
БайерНе начат
П1 4.3X 4.2П2 1.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
20:00
БрестНе начат
П1 1.56X 4.5П2 6
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.65X 4.4П2 5.4
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Прогнозы и ставки на футбол

Тихонов: "Спартак" невразумительной игрой помог "Зениту" выйти из кризиса. "Уралу" будет трудно продолжить свою серию

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Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов дал прогноз на матч 6 тура РПЛ "Зенит" - "Урал".
Фото: ФК "Спартак"
- Кажется, "Зенит" наконец вышел из кризиса перестройки команды, и в этом ему помог "Спартак" своей невразумительной игрой в пятом туре. Были разговоры вокруг Вендела, а он взял и снял все вопросы, показав мастер-класс в принципиальнейшем матче. "Урал" идет великолепно, имеет равное количество очков с "Краснодаром" и вообще еще не проигрывал. Но здесь уже продолжить серию будет трудно. Тем более в Петербурге. "Зенит" будет вести игру и, пожалуй, не позволит сопернику даже забить, - передает слова Тихонова Metaratings.ru.

26 августа в рамках 6 тура Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет на своем поле с екатеринбургским "Уралом", игра начнется в 15:00 по московскому времени. Сине-бело-голубые в текущей турнирной таблице занимают четвертое место, набрав 10 очков в 5 матчах, в предыдущем туре команда Сергея Семака победила на выезде московский "Спартак" (3:1), при этом дубль оформил полузащитник Вендел. "Урал" с 13 очками в 5 матчах находится на втором месте, при этом команда Виктора Гончаренко не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "шмелей" в РПЛ составляет 7 матчей (+6=1).


Зенит Урал Спартак Тихонов
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