- Кажется, "Зенит" наконец вышел из кризиса перестройки команды, и в этом ему помог "Спартак" своей невразумительной игрой в пятом туре. Были разговоры вокруг Вендела, а он взял и снял все вопросы, показав мастер-класс в принципиальнейшем матче. "Урал" идет великолепно, имеет равное количество очков с "Краснодаром" и вообще еще не проигрывал. Но здесь уже продолжить серию будет трудно. Тем более в Петербурге. "Зенит" будет вести игру и, пожалуй, не позволит сопернику даже забить, - передает слова Тихонова Metaratings.ru.
26 августа в рамках 6 тура Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет на своем поле с екатеринбургским "Уралом", игра начнется в 15:00 по московскому времени. Сине-бело-голубые в текущей турнирной таблице занимают четвертое место, набрав 10 очков в 5 матчах, в предыдущем туре команда Сергея Семака победила на выезде московский "Спартак" (3:1), при этом дубль оформил полузащитник Вендел. "Урал" с 13 очками в 5 матчах находится на втором месте, при этом команда Виктора Гончаренко не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "шмелей" в РПЛ составляет 7 матчей (+6=1).
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Тихонов: "Спартак" невразумительной игрой помог "Зениту" выйти из кризиса. "Уралу" будет трудно продолжить свою серию
Фото: ФК "Спартак"