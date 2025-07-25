"Уровень футболистов намного выше" – Точилин назвал главное преимущество "Динамо" перед "Ростовом"

"Все принципы, которые Карпин прививал "Ростову", он пытается в "Динамо" воплотить. Думаю, команды в тактическом построении будут понимать, кто и как будет играть. Поэтому здесь ни у кого особого преимущества не будет. На сегодняшний момент, если смотреть на составы, то у "Динамо" уровень футболистов намного выше, чем у "Ростова". В этом будет главное преимущество у "Динамо", – приводит слова Точилина "Матч ТВ".
Напомним, Валерий Карпин находился на должности главного тренера "Ростова" с 2017 по 2022 год, но позднее сконцентрировался на работе в сборной России. Летом 2025 года специалист прекратил сотрудничество с ростовским клубом. 12 июня стало известно о назначении Карпина на должность главного тренера московского "Динамо". Соглашение тренера с клубом действует до лета 2028 года.
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" в гостевом матче уступил "Зениту" со счетом 1:2. "Динамо" на домашнем поле сыграло вничью с "Балтикой" (1:1). "Динамо" и "Ростов" встретятся в матче 2?го тура в субботу в Москве в 17:30 по московскому времени.