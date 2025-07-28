"200 игр в таком клубе, как Спартак», — очень значимый результат. Вдвойне приятно, что Саша — воспитанник, выпускник академии. Желаю Саше, чтобы он титулам озолотил свою карьеру. Чтобы сохранял спартаковские традиции и передавал их следующему поколению. Вратарь "Спартака" — это отдельная история", — приводит слова Черчесова пресс-служба "Спартака".
Юбилейная игра в составе красно-белых для Максименко состоялась в субботу, 26 июля в рамках матча второго тура Российской Премьер-Лиги с "Балтикой". Встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 0:3. Максименко выступает за "Спартак" с 2018 года. За это время он пропустил 226 мячей и отстоял 68 матчей "на ноль". Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость голкипера составляет 4,5 миллиона евро.
Черчесов поздравил вратаря "Спартака" Максименко с 200-м матчем за красно-белых
Бывший главный тренер сборной России и экс-голкипер "Спартака" Станислав Черчесов поздравил вратаря команды Александра Максименко с 200-й игрой за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"