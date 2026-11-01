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Кордоба извинился перед болельщиками: сейчас нет другого выхода

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба извинился перед болельщиками.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кордобы, в команде понимают сложившуюся ситуацию и будут пытаться перевернуть положение дел.

- Мы прекрасно знаем, что находимся в нехорошей ситуации. Хочется извиниться перед фанатами и всеми теми людьми, которые приходят, чтобы поддержать нас.
Но сейчас нет другого выхода, нужно это переворачивать, - цитирует Кордобу ТАСС.

В субботу, 31 октября, "Краснодар" на выезде уступил "Родине" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Черно-зеленые не могут одержать победу в чемпионате России на протяжении семи туров кряду - с конца августа.

По итогам 13 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками. "Родина" располагается на 12 строчке с 12 баллами в своем активе.

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