Булыкин выделил футболиста "Динамо": он лидер команды

- Грозненцы сейчас не настолько сильны, но всё равно с ними тяжело играть. Гол Фомина в начале матча дал "Динамо" большую фору, но это особенность мячей, забитых на первых минутах. Москвичи продемонстрировали отличное исполнительское мастерство.
Особенно отмечу Тюкавина, который является лидером "Динамо" и должен помогать команде бороться за титул, - цитирует Булыкина Metaratings.
В субботу, 31 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над грозненским "Ахматом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин, на счету полузащитника также голевая передача на гол форварда.
После 13 сыгранных туров команда Сандро Шварца возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе, однако у конкурентов по таблице есть один матч в запасе.