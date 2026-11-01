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Булыкин выделил футболиста "Динамо": он лидер команды

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе "Динамо" над "Ахматом" в 13 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Булыкина, гол Фомина дал бело-голубым большую фору, а также он отмечает Тюкавина и называет его лидером команды.

- Грозненцы сейчас не настолько сильны, но всё равно с ними тяжело играть. Гол Фомина в начале матча дал "Динамо" большую фору, но это особенность мячей, забитых на первых минутах. Москвичи продемонстрировали отличное исполнительское мастерство.
Особенно отмечу Тюкавина, который является лидером "Динамо" и должен помогать команде бороться за титул, - цитирует Булыкина Metaratings.

В субботу, 31 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над грозненским "Ахматом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин, на счету полузащитника также голевая передача на гол форварда.

После 13 сыгранных туров команда Сандро Шварца возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе, однако у конкурентов по таблице есть один матч в запасе.

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