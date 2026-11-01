По информации источника, в летнее трансферное окно спортивный директор "Наполи" Джованни Манна общался с окружением Матвея Кисляка и обсуждал возможный переход. Сделка не состоялась, потому что в итальянском клубе не были уверены в необходимости этого трансфера.
Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 100 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 12 результативных передач. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе национальной команды России и два забитых гола.
Рыночная стоимость 21-летнего россиянина, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Контракт Кисляка с "армейцами" рассчитан до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику также проявляют клубы из турецкой Суперлиги.
Источник: "Чемпионат"
Итальянский клуб обсуждал трансфер российского футболиста этим летом - источник
Российский полузащитник мог перейти в итальянский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА