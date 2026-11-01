Григорян - о возможной отставке Черчесова: мы не видим прогресса в игре команды

Российский тренер Александр Григорян высказался о возможной отставке Станислава Черчесова из "Ахмата".

Фото: ФК "Ахмат"

Помните, какой взлет был у "Ахмата" на первых порах — не только по результатам, но и по качеству игры. Проходит время, но мы не видим прогресса в игре команды, - сказал Григорян в эфире "Матч Премьер".