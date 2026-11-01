Григорян - о возможной отставке Черчесова: мы не видим прогресса в игре команды

Мы видим, что команда не первый матч прилагает огромные усилия, ее не упрекнешь в недостатке самоотдачи и страсти, но результата нет. Что поделаешь, такова жизнь и участь тренера. Если нет результата, то уход с должности абсолютно нормален.
Помните, какой взлет был у "Ахмата" на первых порах — не только по результатам, но и по качеству игры. Проходит время, но мы не видим прогресса в игре команды, - сказал Григорян в эфире "Матч Премьер".
Вчера, 31 октября, грозненский "Ахмат" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин. По итогам 13 сыгранных туров грозненцы располагаются на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.
Ранее в СМИ появилась информация, что Станислав Черчесов в ближайшее время покинет пост главного тренера "Ахмата". Напомним, что специалист работает в клубе с августа прошлого года.