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Стала известна сумма, за которую ЦСКА готов отпустить Кисляка - "Чемпионат"

Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
- Руководители клуба в вопросе суммы продажи Кисляка в Европу ориентируются на трансфер Головина в "Монако". 30 миллионов евро — это некая психологическая отметка.

Однако, если заинтересованный в Кисляке клуб при предложении выплатит сразу первым траншем 20 миллионов, то ЦСКА будет готов отступить от запрашиваемой суммы, - сообщает источник "Чемпионата".

Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 100 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 12 результативных передач. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе национальной команды России и два забитых гола.

Рыночная стоимость 21-летнего россиянина, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Контракт Кисляка с "армейцами" рассчитан до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют клубы из турецкой Суперлиги, в числе которых "Бешикташ", "Галатасарай" и "Фенербахче". Также отмечалось, что за футболистом следят европейские клубы.

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