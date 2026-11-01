Кордоба: вам кажется, что у нас кризис? У "Локомотива" кризис, но никто ничего не говорит

- Вам кажется, что это кризис? У "Локомотива" кризис, но никто ничего не говорит. У каждой команды есть право на то, чтобы находиться на спаде. У нас сейчас спад, и мы должны это исправить. Но ни о каком кризисе говорить не будем. Никакого кризиса нет. Знаю, что у нас сейчас не все получается. Нам просто нужно работать вдвойне больше.
Но мы знаем, что в Москве манипулируют информацией, в Москве есть эксперты по этому вопросу, - цитирует Кордобу "Матч ТВ".
В 13-м туре РПЛ "Краснодар" уступил "Родине" со счётом 1:2. Команда не побеждает в чемпионате уже семь матчей и занимает четвёртое место с 23 очками.