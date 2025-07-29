Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что сумма сделки составит 7 млн евро.
На замену Келлвену армейцы хотят приобрести Рамиро Ди Лусиано, который выступает за аргентинский «Банфилд». Сообщается, что за 21-летнего защитника ЦСКА заплатит 1,3 млн евро.
Келлвен перешел в московский клуб в сентябре 2023 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в 5 млн евро.
В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах за «красно-синих», в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
"Чемпионат": защитник ЦСКА близок к переходу в "Палмейрас"
ЦСКА близок к завершению сделки по продаже защитника Келлвена в бразильский «Палмейрас».
Фото: ПФК ЦСКА