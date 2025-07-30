- За время, что я здесь, я по-настоящему проникся красно-белой культурой. Я правда прочувствовал народную любовь к нашей команде и понял, насколько тяжела футболка "Спартака". Поэтому нам нужно во что бы то ни стало добывать победы, чтобы делать фанатов счастливыми. Это наш план, - сказал Гарсия Legalbet.
Напомним, тринидадский нападающий Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" зимой 2025 года из греческого АЕКа. Сумма трансфера составила 18,7 миллионов евро. В сезоне-2024/2025 игрок провел 15 матчей во всех турнирах, забив 3 гола.
В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в одном матче с "Балтикой" (0:3), не отличившись результативными действиями.
Гарсия: прочувствовал народную любовь к "Спартаку"
Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия поделился эмоциями от выступлений за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"