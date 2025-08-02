Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 4 1 4
Крылья СоветовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Краснодар
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен
Урал
2 - 1 2 1
РодинаЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
Волга Ул2 тайм

"Зенит" должен выигрывать у ЦСКА". Экс-футболист петербургского клуба - о матче 3-го тура РПЛ

Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
- Самое главное, чтобы между "Зенитом" и ЦСКА был боевой и интересный матч, где два равных соперника хотят победить. Естественно, "Зенит" играет дома и должен выигрывать, но армейцы в последнее время неплохо играют с питерцами — они могут оказать хорошее сопротивление, - сказал Канищев "Чемпионату".

Последний матч между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА завершился победой красно-синих со счетом 0:2 в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России (2:2 общ, 4:3 по пен).

Завтра, 3 августа d 18:00, "Зенит" на своем поле примет ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ. Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится