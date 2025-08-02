"Зенит" должен выигрывать у ЦСКА". Экс-футболист петербургского клуба - о матче 3-го тура РПЛ

- Самое главное, чтобы между "Зенитом" и ЦСКА был боевой и интересный матч, где два равных соперника хотят победить. Естественно, "Зенит" играет дома и должен выигрывать, но армейцы в последнее время неплохо играют с питерцами — они могут оказать хорошее сопротивление, - сказал Канищев "Чемпионату".
Последний матч между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА завершился победой красно-синих со счетом 0:2 в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России (2:2 общ, 4:3 по пен).
Завтра, 3 августа d 18:00, "Зенит" на своем поле примет ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ. Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.