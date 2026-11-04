Быстров жестко раскритиковал руководство "Локомотива": в клубе можно убирать всех

"В клубе можно убирать всех. Показали себя не как профессионалы, а как любители. Взяли, распродали всю команду и никого не купили.
Думали, наверное, что смогут плыть где-то в верхней части таблицы, но в итоге — на дне. Но если ты обосрался, то будь добр признать. На моей памяти впервые такое, что "Локомотив" на дне таблицы. И это еще в не самом сильном чемпионате", - сказал Быстров.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что совет директоров московского "Локомотива" принял решение об отставке главного тренера команды Михаила Галактионова. Последний матч под его руководством красно-зеленые проведут в эти выходные в рамках 14-го тура РПЛ против казанского "Рубина".
После 13 сыгранных туров "железнодорожники" занимают 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата и находятся в зоне стыковых игр, а также в непосредственной близости от зоны прямого вылета в Первую лигу.
Источник: "СЭ"