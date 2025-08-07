Гранат: с Даку "Рубин" будет претендовать на призовые места

- Сейчас команда начинает играть с позиции силы с серьезными соперниками. Клуб еще и смог сохранить Даку. С ним "Рубин" будет претендовать на призовые места, а не на борьбу за середину турнирной таблицы, - сказал Гранат Metaratings.ru.
После трех туров "Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе семь очков. 9 августа команда Рашида Рахимова сыграет с московским ЦСКА в 15:45 по московскому времени.
13 июля "Рубин" объявил о продлении контракта с нападающим Мирлиндом Даку до 2029 года.
Экс-защитник "Рубина" Владимир Гранат оценил результаты казанской команды на старте нового сезона РПЛ.
