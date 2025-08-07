Матчи Скрыть

Гранат: с Даку "Рубин" будет претендовать на призовые места

Экс-защитник "Рубина" Владимир Гранат оценил результаты казанской команды на старте нового сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Сейчас команда начинает играть с позиции силы с серьезными соперниками. Клуб еще и смог сохранить Даку. С ним "Рубин" будет претендовать на призовые места, а не на борьбу за середину турнирной таблицы, - сказал Гранат Metaratings.ru.

После трех туров "Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе семь очков. 9 августа команда Рашида Рахимова сыграет с московским ЦСКА в 15:45 по московскому времени.

13 июля "Рубин" объявил о продлении контракта с нападающим Мирлиндом Даку до 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится