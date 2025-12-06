Вратарь "Зенита" – о неудачных матчах с "Акроном": постараемся реабилитироваться

"В первом круге этого сезона мы тоже не смогли у них выиграть. Все это помнят. Очень постараемся реабилитироваться и перед собой, и перед болельщиками", — приводит слова Адамова пресс-служба "Зенита".
"Зенит" на своем домашнем поле примет "Акрон" в субботу, 6 декабря. Матч 18-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени. В первом круге Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счетом 1:1. 18-й тур сезона-2024/25 для "Зенита" завершился поражением от "Акрона" со счетом 1:2.
На данный момент санкт-петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками, уступая одно очко лидирующему "Краснодару". "Акрон" идет девятым, набрав 21 очко.