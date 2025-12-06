Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
14:00
РубинНе начат
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Вратарь "Зенита" – о неудачных матчах с "Акроном": постараемся реабилитироваться

Вратарь "Зенита" Денис Адамов ответил, повлияли ли неудачные встречи с "Акроном" на подготовку к предстоящему матчу 18-го тура РПЛ
Фото: РИА Новости
"В первом круге этого сезона мы тоже не смогли у них выиграть. Все это помнят. Очень постараемся реабилитироваться и перед собой, и перед болельщиками", — приводит слова Адамова пресс-служба "Зенита".

"Зенит" на своем домашнем поле примет "Акрон" в субботу, 6 декабря. Матч 18-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени. В первом круге Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счетом 1:1. 18-й тур сезона-2024/25 для "Зенита" завершился поражением от "Акрона" со счетом 1:2.

На данный момент санкт-петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками, уступая одно очко лидирующему "Краснодару". "Акрон" идет девятым, набрав 21 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится