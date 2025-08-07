Быстров - о Станковиче: он поплыл. Его футболисты каждую игру удаляются

- Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм. Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру. Не понятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются — никакой дисциплины!
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что Деян Станкович может быть уволен с поста главного тренера "Спартака", если результаты команды не улучшится в ближайшее время. Отмечалось, что на это у сербского специалиста есть 5 матчей.
По итогам трех стартовых туров РПЛ москвичи занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. Команда Станковича одержала в чемпионате России лишь одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, заработав за это время три красные карточки. В рамках 4-го тура красно-белые сыграют в гостях против столичного "Локомотива".
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Спартак"