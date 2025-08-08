Божович: Станкович должен справиться с давлением в "Спартаке"

"Когда нет результатов, критика заслуженная. А в "Спартаке" давление на тренера всегда повышенное. И критики больше, чем где-либо. Но Станкович наверняка это понимает. Он играл в очень больших командах, тренировал большие клубы и знает, что такое давление. Думаю, и в "Спартаке" Станкович должен с ним справиться", - цитирует Божовича "Чемпионат".
После 3 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 4 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским "Локомотивом", который лидирует в таблице с 9 баллами в своем активе.
В 1 туре группового этапа Кубка России команда Деяна Станковича одержала выездную победу над "Ростовом" со счетом 2:0. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата страны и вылетели из Кубка России в финале Пути регионов, уступив "Ростову".
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
