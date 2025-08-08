- "Краснодар" пока не впечатляет, сложно сказать, с чем это связано. Может, форму не набрали. Если взять тот же матч против "Динамо", то там "Краснодару" просто повезло, Кордоба просто пульнул и удачно попал в ворота. Посмотрим, как они будут играть дальше. Если все продолжится так, то к Мусаеву появятся вопросы, – сказал Мостовой в интервью "РБ Спорт".
После трёх туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занимает пятое место, набрав шесть очков. Команда Мурада Мусаева обыграла "Пари НН" (0:3) и московское "Динамо" (1:0), а уступила "Локомотиву" (1:2). Также "быки" проиграли в 1-м туре Кубка России "Крыльям Советов" (1:2).
Следующий матч "Краснодар" проведёт на выезде против "Оренбурга". Игра пройдёт в воскресенье, 10 августа.
В прошедшем сезоне команда Мурада Мусаева взяла золотые медали чемпионата России, опередив "Зенит" на одно очко.
Мостовой: с "Динамо" "Краснодару" просто повезло
