Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

"Спартак" начал поиски нового главного тренера - источник

Московский "Спартак" ищет замену Деяну Станковичу.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, в московском "Спартаке" начали поиски нового главного тренера на случай отставки Деяна Станковича. Один из кандидатов на пост нового наставника красно-белых в данный момент не является главным тренером, а работает помощником в тренерском штабе.

Вчера, 9 августа, московский "Спартак" на выезде уступил столичному "Локомотиву" в 4 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:4. Забитыми мячами отметились: Алексей Батраков (хет-трик), Дмитрий Воробьев - Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (пенальти).

После 4 сыгранных туров красно-белые располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В следующем туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича примут на своем поле петербургский "Зенит", который занимает 8 место в таблице с 5 баллами в своем активе.

Источник: Metaratings.

