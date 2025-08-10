По информации источника, в московском "Спартаке" начали поиски нового главного тренера на случай отставки Деяна Станковича. Один из кандидатов на пост нового наставника красно-белых в данный момент не является главным тренером, а работает помощником в тренерском штабе.
Вчера, 9 августа, московский "Спартак" на выезде уступил столичному "Локомотиву" в 4 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:4. Забитыми мячами отметились: Алексей Батраков (хет-трик), Дмитрий Воробьев - Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (пенальти).
После 4 сыгранных туров красно-белые располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В следующем туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича примут на своем поле петербургский "Зенит", который занимает 8 место в таблице с 5 баллами в своем активе.
Источник: Metaratings.
"Спартак" начал поиски нового главного тренера - источник
Московский "Спартак" ищет замену Деяну Станковичу.
Фото: ФК "Спартак"