"Больше опасных ударов было у "Краснодара", держали мяч, мы надеялись на возможность проведения контратак, но не получилось. Заслуженная победа "Краснодара". При 0:1 мы поменяли схему, убрали центрального защитника, соперник отдал нам мяч, и в последние 10–15 минут у нас было несколько опасных моментов, но, к сожалению, не успели забить", — сказал Слишкович в эфире "Матч ТВ".
"Оренбурга" встретился с "Краснодаром" в воскресенье, 10 августа, на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 75-й минуте полузащитником краснодарской команды Никитой Кривцовым. После четырех туров команда Владимира Слишковича занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. "Краснодар" занимает второе место девятью очками.
Тренер "Оренбурга" прокомментировал поражение "Краснодару"
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович высказался о результатах матча четвертого тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1).
Фото: ФК "Оренбург"