Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Тренер "Оренбурга" прокомментировал поражение "Краснодару"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович высказался о результатах матча четвертого тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1).
Фото: ФК "Оренбург"
"Больше опасных ударов было у "Краснодара", держали мяч, мы надеялись на возможность проведения контратак, но не получилось. Заслуженная победа "Краснодара". При 0:1 мы поменяли схему, убрали центрального защитника, соперник отдал нам мяч, и в последние 10–15 минут у нас было несколько опасных моментов, но, к сожалению, не успели забить", — сказал Слишкович в эфире "Матч ТВ".

"Оренбурга" встретился с "Краснодаром" в воскресенье, 10 августа, на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 75-й минуте полузащитником краснодарской команды Никитой Кривцовым. После четырех туров команда Владимира Слишковича занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. "Краснодар" занимает второе место девятью очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится