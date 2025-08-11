Матчи Скрыть

Футболист "Краснодара" оценил победу над "Оренбургом"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов высказался о победе над "Оренбургом" в 4 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Настраивались на борьбу и тяжелый матч, так и вышло. Забили гол, который отменили, потом отметились еще и раз и добились победы за счет самоотдачи и работы", - цитирует Кривцова "Матч ТВ".

Вчера, 10 августа, "Краснодар" на выезде одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, единственный забитый мяч на свой счет записал Никита Кривцов.

После 4 сыгранных туров южане занимают 2 место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками. Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами страны.

