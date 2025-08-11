В ЦСКА объяснили позицию по поводу отступных в контракте Кисляка

«Агент делает свою работу, клуб — свою. Это нормальная история, обмен мнениями. Клубу редко когда выгодно прописывать определенную сумму отступных за игрока в контракте, такова позиция ЦСКА. Но не надо забывать, что у Матвея контракт с ЦСКА до 2029 года. Не считал бы данный вопрос сильно актуальным в повестке», — заявил Брейдо «СЭ».
Ранее агент 20-летнего игрока Александр Маньяков заявлял, что намерен добиваться включения в контракт фиксированной суммы отступных.
В прошедшем сезоне Матвей сыграл 33 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.
В текущем сезоне он уже успел принять участие в 6 матчах во всех турнирах, в которых сделал 3 результативные передачи.
