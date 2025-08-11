Матчи Скрыть

Источник: "Ахмат" намерен подписать Далера Кузяева

Российский полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».
Фото: IMAGO
По информации «Чемпионата» главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов активно заинтересован в привлечении Кузяева в команду. Летом футболист искал варианты в Европе, где наибольший интерес проявлял немецкий «Ганновер», предложивший ему зарплату около €400 тыс. в год.

Ранее Кузяев уже выступал ха Ахмат с 2014 по 2017 года. Всего за грозненский клуб он сыграл в 75 матчах, в которых сделал 4 результативных передачи.

Последним клубом Кузяева был французский «Гавр», за который он выступал с 2023 по 2025 год. За французский клуб он провел 46 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Далер покинул французский «Гавр» по окончании сезона на правах свободного агента — контракт футболиста с клубом истек и не был продлен. Текущая рыночная стоимость 32-летнего полузащитника составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

