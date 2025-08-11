Матчи Скрыть

В Англии не подтверждают интерес к игроку "Краснодара"

В Англии не подтверждают слухи об интересе «Саутгемптона» к полузащитнику Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"
«Клуб продолжает говорить мне, что никакого предложения не поступало. Это может быть как слухом, так и дымовой завесой, но пока об этом ничего не слышно», — заявил журналист Алфи Хаус, работающий с «Саутгемптоном».

Ранее в СМИ были новости, что «Саутгемптон», выступающий во второй по силе английской лиге, заинтересован в подписании армянского игрока.

В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт игрока с «быками» рассчитан до конца текущего сезона. По итогам прошлого сезона игрок сборной Армении стал лучшим полузащитником чемпионата России.

