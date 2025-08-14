Вратарь махачкалинского "Динамо" – о лимите на легионеров: не дураки все это обсуждают

"Ужесточение лимита на легионеров? Не дураки все это обсуждают и принимают решение. Наверное, это пойдет на пользу. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения, значит, это верное решение. Не думаю, что ужесточение лимита создаст проблемы. Надеюсь, будет лучше", — приводит слова Волка Metaratings.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ввести новый лимит на легионеров в российском футболе. Предполагается, что он будет действовать по принципу "10 легионеров в заявке, 5 — одновременно на поле". На данный момент клубы, участвующие в РПЛ, имеют право заявить на матч 13 иностранных игроков, но выпустить на поле восемь из них. Новые правила начнут вводить поэтапно со следующего сезона.
Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк поделился мнением о введении лимита на иностранных игроков в российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала