Барко отреагировал на информацию о возможном уходе "Спартака"

- Могу сказать только одно: вот он я, по-прежнему здесь, счастлив быть частью "Спартака" и мечтаю стать с ним чемпионом. Повторю то, с чего начал: радуюсь каждому дню с командой, - приводит слова Барко официальный сайт клуба.
Эсекьель Барко выступает за "Спартак" с 2024 года. Всего полузащитник провёл 41 матч за красно-белых, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.
16 августа "Спартак" примет на своем поле "Зенит" в рамках 5-го тура РПЛ. Начало встречи в 18:00.
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о слухах о возможном уходе из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"