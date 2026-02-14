"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера

Английский "Тоттенхэм" объявил о назначении нового главного тренера.

Фото: Getty Images

Главным тренером "шпор" стал Игор Тудор. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Тоттенхэма".



Ранее хорватский специалист возглавлял итальянский "Ювентус". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 11 матчей, одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.



На данный момент "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков в 18-ти матчах.