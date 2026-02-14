Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Пюник1 тайм
Ахмат
1 - 1 1 1
АГМК1 тайм

"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера

Английский "Тоттенхэм" объявил о назначении нового главного тренера.
Фото: Getty Images
Главным тренером "шпор" стал Игор Тудор. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Тоттенхэма".

Ранее хорватский специалист возглавлял итальянский "Ювентус". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 11 матчей, одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

На данный момент "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

