По информации источника, "Локомотив" заинтересован в продлении контракта с Антоном Митрюшкиным.
Российский футболист выступает в составе московского клуба с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" голкипер провел 17 матчей, пропустил 21 гол и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
"Локомотив" хочет продлить контракт с игроком на улучшенных условиях
"Локомотив" хочет предложить новый контракт своему игроку.
Фото: ФК "Локомотив"