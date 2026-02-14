Матчи Скрыть

"Локомотив" хочет продлить контракт с игроком на улучшенных условиях

"Локомотив" хочет предложить новый контракт своему игроку.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Локомотив" заинтересован в продлении контракта с Антоном Митрюшкиным.

Российский футболист выступает в составе московского клуба с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" голкипер провел 17 матчей, пропустил 21 гол и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings

