Семшов - о трансфере Дурана: у Соболева появляется шанс доказать

"Зенит" взял Дурана в атаку - это машина, производит очень сильное впечатление по тем моментам, которые я видел.
Но это не значит, что у него сразу все получится - у Соболева, который прошел период адаптации, и который пока в "Зените" ничего не выиграл, появляется шанс доказать.О Дуране в плане его поведения говорят всякое, но мотивации достаточно - в чемпионате играет Кордоба, конкурент по сборной Колумбии, плюс впереди чемпионат мира", - сказал Семшов "РБ Спорту".
9 февраля 2026 года пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о переходе Джона Дурана из "Аль-Насра". Колумбийский нападающий будет выступать на правах аренды до конца июня 2026 года.
Александр Соболев играет за сине-бело-голубых с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего форварда по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.