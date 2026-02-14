Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Пюник1 тайм
Ахмат
1 - 1 1 1
АГМК1 тайм

Семшов - о трансфере Дурана: у Соболева появляется шанс доказать

Бывший игрок "Зенита" Игорь Семшов высказался о переходе в клуб Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что у обоих футболистов сильная мотивация играть за "Зенит".

"Зенит" взял Дурана в атаку - это машина, производит очень сильное впечатление по тем моментам, которые я видел.

Но это не значит, что у него сразу все получится - у Соболева, который прошел период адаптации, и который пока в "Зените" ничего не выиграл, появляется шанс доказать.
О Дуране в плане его поведения говорят всякое, но мотивации достаточно - в чемпионате играет Кордоба, конкурент по сборной Колумбии, плюс впереди чемпионат мира", - сказал Семшов "РБ Спорту".

9 февраля 2026 года пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о переходе Джона Дурана из "Аль-Насра". Колумбийский нападающий будет выступать на правах аренды до конца июня 2026 года.

Александр Соболев играет за сине-бело-голубых с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего форварда по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

