«Лукас уже отказал российским клубам — «Зениту», ЦСКА, «Спартаку» а также «Фламенго». На данный момент аргентинский футболист склоняется к переходу в «Ривер Плейт», — заявил Франки «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что армейский клуб согласовал условия контракта с футболистом, а «Фиорентина» приняла предложение ЦСКА.
Бельтран выступает за «Фиорентину» с лета 2023 года, перейдя из «Ривер Плейта» за 12,6 миллионов евро. С тех пор он провел 98 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Игрок "Фиорентины" отверг предложения ЦСКА, "Спартака" и "Зенита" — источник
Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки подтвердил, что сразу несколько российских клубов проявляли интерес к 24-летнему нападающему «Фиорентины».
Фото: IMAGO