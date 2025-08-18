Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
1 - 0 1 0
УралЗавершен

"Спартак" предложил €8 млн вместе с бонусами за игрока "Галатасарая" — источник

Московский «Спартак» продолжает переговоры с «Галатасараем» по поводу трансфера защитника Карлоса Куэсты и уже сделал конкретное предложение.
Фото: ФК "Галатасарай"
По данным Sport24, красно-белые предложили за переход колумбийского защитника 6 миллионов евро. Ещё 2 миллиона турецкий клуб сможет получить в виде бонусов, зависящих от командных результатов.

С самим игроком обсуждается контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон плюс бонусные выплаты. Если переговоры завершатся успешно, Куэста может прилететь в Москву на медосмотр уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Васко да Гама», однако «Спартак» сделал более выгодное предложение по личным условиям.

Карлос Куэста перешел в «Галатасарай» из бельгийского «Генка» зимой текущего года и заключил контракт до конца июня 2028 года. Центральный защитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 7 миллионов евро. На счету центрального защитника 23 матча в составе национальной команды Колумбии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится