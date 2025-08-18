"Спартак" предложил €8 млн вместе с бонусами за игрока "Галатасарая" — источник

По данным Sport24, красно-белые предложили за переход колумбийского защитника 6 миллионов евро. Ещё 2 миллиона турецкий клуб сможет получить в виде бонусов, зависящих от командных результатов.
С самим игроком обсуждается контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон плюс бонусные выплаты. Если переговоры завершатся успешно, Куэста может прилететь в Москву на медосмотр уже в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Васко да Гама», однако «Спартак» сделал более выгодное предложение по личным условиям.
Карлос Куэста перешел в «Галатасарай» из бельгийского «Генка» зимой текущего года и заключил контракт до конца июня 2028 года. Центральный защитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 7 миллионов евро. На счету центрального защитника 23 матча в составе национальной команды Колумбии
Фото: ФК "Галатасарай"