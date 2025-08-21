Шишкин: "Спартак" начал чемпионат ни шатко ни валко, но оптимизм команда внушает

«По результату «Спартак» начал чемпионата ни шатко ни валко. Но оптимизм команда внушает, не выглядит безнадежной. Станкович перешел на игру в три центральных защитника, такие схемы отрабатывают не один сезон, поэтому тяжело сразу так, чтобы всё получалось.
Осенью команда выдала классный отрезок, все качали Станковича на руках, а сейчас требуют уволить. Ему нужно время. Мне по составу нравится «Спартак», команда еще подтянется наверх. Сейчас выиграют три-четыре матча подряд, и будет «Спартак» претендентом на чемпионство», — отметил Шишкин «Матч ТВ».
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал пять очков в пяти матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0) и поражением «Динамо» Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 23 августа против «Рубина» на выезде в Казани.
После 5 туров красно-белые располагаются на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
