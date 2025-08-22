Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
18:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

В "Зените" рассказали, когда ожидается возвращение Караваева

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда Вячеслав Караваев вернётся к тренировкам с командой.
Фото: ФК "Зенит"
"Вячеслав после повторной операции чувствует себя хорошо и присутпил к восстановительным процедурам и упражнениям. Хотелось бы его увидеть на зимних сборах вместе с командой", - сказал Медведев в интервью "РИА Новости Спорт".

В январе во время зимних сборов защитник "Зенита" получил разрыв ахиллова сухожилия.

Вячеслав Караваев перешёл в петербургскую команду летом 2019 года. За этот период он сыграл в 165 матчах, забил четыре гола и отдал 19 голевых передач.

В составе сине-бело-голубых он становился пять раз чемпионом России, два раза выигрывал Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок России.

