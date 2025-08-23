- Сейчас у Семака и Глушенкова скрытый конфликт. Они должны решить всё между собой. Потому что когда Максим сидит на лавке, "Зенит" теряет атакующий потенциал. Мы помним, на что Максим способен, - сказал Билялетдинов Legalbet.
Напомним, Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" прошлым летом. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в пяти матчах за сине-бело-голубых, однако результативными действиями не отметился. В матче пятого тура РПЛ Максим Глушенков остался на замене.
На данный момент команда Сергея Семака занимает девятое место с шестью очками.
Билялетдинов: когда Глушенков сидит на лавке, "Зенит" теряет атакующий потенциал
Бывший тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов рассказал о значимости Максима Глушенкова в составе "Зенита".
Фото: "Чемпионат"