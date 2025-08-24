Главный тренер "Сочи": мы все выглядели очень плохо

"Сегодня ничего не получилось, соперник превзошел нас во всем. Это стоит признать. Хотелось бы взять на себя ответственность. Хочу донести до игроков, что они пока не показывают максимум. Мы должны продолжать работать, до международного перерыва еще есть матчи. Было очень много брака в простых ситуациях как у Антона Зиньковского, так и у Мартина Крамарича. Мы все выглядели очень плохо", — сказал Морено в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 24 августа "Сочи" на своём поле уступили "Балтике" (0:2). Голами в составе гостей отметитились Брайан Хиль, реализовавший пенальти, и Илья Петров.
Сочинцы идут на последнем, 16 месте в чемпионате России. Команда проиграла пять матчей и сыграла лишь одну ничью против московского "Динамо" (1:1).
Команда Морено забила лишь три мяча и 17 голов пропустила. У них худшая разница в лиге. В Кубке России "Сочи" провел две игры, в которых также не одержал побед (ничья и поражение).
Следующий матч "барсы" проведут против "Краснодара" в Кубке России. Встреча пройдёт в среду, 27 августа.
Фото: ФК "Сочи"